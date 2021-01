Hitman 3 è il paradiso degli speedrunner e il livello di Dubai completato in 9 secondi è incredibile

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Dall'uscita di3 glihanno provato a contendersi il record: pochi giorni fa un giocatore è riuscito a completare il primoin soli 17. Ebbene, ora un nuovoha dimezzato questo tempo, completando il primoin 9. GliWreak e Der Lauch Linus ora sono entrambi gli attuali detentori del record. Equipaggiati solo con una pistola e lo splendido abito dell'Agente 47, i giocatori hanno mostrato come può essere un vero e proprio tentativo di assassinio. Ovviamente anche se questa uccisione è rapida non significa che sia anche pulita: questo perché i mezzi per acquisire il giusto tempismo richiedono una tecnica aggressiva per forzare il bersaglio allo scoperto e nella giusta posizione ...