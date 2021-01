Giulio Regeni è la sete di giustizia dentro ognuno di noi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ricorre oggi, 25 gennaio 2021, l’anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, giovane dottorando italiano dell’Università di Cambridge, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto, luogo in cui si trovava per svolgere la sua attività di ricerca. Se mi dovessero chiedere in poche parole “Chi è Giulio?”, che sia un bambino o un adulto, risponderei che Giulio è la curiosità dentro ognuno di noi; quella voglia di sapere, di imparare, di cercare e di scovare. Una ricerca continua che però non si limita solo alle cose belle ma anche a quelle che lo sono un po’ meno, quelle più oscure e anche lontane da casa, in quelle zone dove i diritti vengono quotidianamente violati. E alla domanda: “Ma perché lo ha fatto?”. Risponderei che lo ha fatto per amore. Per amore del rispetto, della verità, per la ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ricorre oggi, 25 gennaio 2021, l’anniversario della scomparsa di, giovane dottorando italiano dell’Università di Cambridge, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto, luogo in cui si trovava per svolgere la sua attività di ricerca. Se mi dovessero chiedere in poche parole “Chi è?”, che sia un bambino o un adulto, risponderei cheè la curiositàdi noi; quella voglia di sapere, di imparare, di cercare e di scovare. Una ricerca continua che però non si limita solo alle cose belle ma anche a quelle che lo sono un po’ meno, quelle più oscure e anche lontane da casa, in quelle zone dove i diritti vengono quotidianamente violati. E alla domanda: “Ma perché lo ha fatto?”. Risponderei che lo ha fatto per amore. Per amore del rispetto, della verità, per la ...

