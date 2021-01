Giornata della Memoria 2021 | eventi e iniziative in Italia da seguire anche in streaming

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 27 gennaio è lae,per il, sono tantissimi gliorganizzati in ogni parte d’per ricordare le violenzeShoah. In questo giorno del 1945, le truppe sovietiche entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz, dove sono morti migliaia di deportati (LA STORIA). Obiettivointernazionale è non dimenticare quanto accadde nei lager. Con seminari, incontri, mostre e concerti, ogni città prepara una serie di appuntamenti con testimonianze del genocidio avvenuto tra il 1939 e il 1945. A causa dell’emergenza Covid-19, quest’anno la gran parte dellesarà fruibile online da ogni parte del Paese.