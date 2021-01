(Di lunedì 25 gennaio 2021) Negli ultimi mesi a Roma sono morte dieci persone che vivevano per strada. Come ogni anno, arriva l’inverno e il comune ne resta sorpreso. L’impreparazione coglie sindaci e assessori, e uccide le persone. Leggi

NICOLACATAR : Funerale di un povero “Non c’è niente di più triste del funerale di un povero. Perché il povero comincia a essere s… - brbrtmms : @Rezh_95 Anche io uguale! Però anche Suma totalmente devastato sembrava dovesse andare ad un funerale povero - Agostino12 : @CarloCalenda la finite lorsignori di nominare il PCI come se fosse un partito di santi ? Togliatti era amico intim… - BaroneModerato : @Giusepp18925758 @matteosalvinimi Te probabilmente sei la reincarnazione di quel povero cristo morto schiantato al… - plbrinigmailco1 : @zorzi_gaia Che tristezza tuo fratello in qsto momento! Di una bassezza unica! Ho iniziato a guardare il GF solo x… -

Ultime Notizie dalla rete : Funerale povero

Internazionale

Negli ultimi mesi a Roma sono morte dieci persone che vivevano per strada. Come ogni anno, arriva l’inverno e il comune ne resta sorpreso. L’impreparazione coglie sindaci e assessori, e uccide le pers ...GAZZO. Povero don Adriano, se la sentiva che sarebbe morto. E di covid. «Il giorno in cui risultò positivo, al secondo tampone», racconta il parroco don Giuseppe Manzato, «gli portai il tè a letto, e ...