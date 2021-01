Filippo Galli | “Derby | vincerà il Milan Quanto mancano Bennacer e Calhanoglu”

(Di lunedì 25 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS -, ex difensore rossonero, convinto di come ilpossa vincere nella stracittadina di Coppa Italia domani sera Pianeta

ninoBertolino : RT @PianetaMilan: .@filippogalli5 a @Gazzetta_it: '#DerbyMilano, vincerà il @acmilan. Quanto mancano @IsmaelBennacer e @hakanc10' - #TIMCup… - PianetaMilan : .@filippogalli5 a @Gazzetta_it: '#DerbyMilano, vincerà il @acmilan. Quanto mancano @IsmaelBennacer e @hakanc10' -… - MilanLiveIT : Filippo #Galli vota #Milan per il derby di domani! - sportli26181512 : F. Galli sul derby di Coppa Italia: 'Vincerà il Milan, è più continuo dell’Inter': Filippo Galli, ex difensore ross… - MilanWorldForum : Filippo Galli sul derby di Coppa:'Ecco chi vincerà' -) -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Galli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Filippo Galli, ex difensore rossonero, convinto di come il Milan possa vincere nella stracittadina di Coppa Italia domani sera ...Le parole di Filippo Galli, storico ex calciatore e dirigente del Milan, sulla squadra rossonera e sul derby di domani.