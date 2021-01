Euphoria secondo episodio parte speciale: trama e cast (Di lunedì 25 gennaio 2021) Arriva la seconda parte di Euphoria dal 25 gennaio. Ecco trama e cast Euphoria la trama Jules, sarà protagonista di questa seconda parte in cui vedremo allemprese con le vacanze di Natale in preda alle sue riflessioni sull’anno appena andato. Sebbene fosse stata vicina a lei. ricorda di aver lasciato Rue abbandonandola alla stazione e facendola ricadere nel tunnel della dipendenza. Ci saranno risvolti ? cast e personaggi Zendaya,è Rue Bennett Hunter Schafer è Jules Vaughn Storm Reid è Gia Bennett Algee Smith è Chris McKay Jacob Elordi è Nate Jacobs Barbie Ferreira è Kat Hernandez Angus Cloud è Fezco Maude Apatow è Lexi Howard Eric Dane è Cal Jacobs Alexa Demie è Maddy Perez Nika King è Leslie Bennett Sydney Sweeney è Cassie ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Arriva la secondadidal 25 gennaio. EccolaJules, sarà protagonista di questa secondain cui vedremo allemprese con le vacanze di Natale in preda alle sue riflessioni sull’anno appena andato. Sebbene fosse stata vicina a lei. ricorda di aver lasciato Rue abbandonandola alla stazione e facendola ricadere nel tunnel della dipendenza. Ci saranno risvolti ?e personaggi Zendaya,è Rue Bennett Hunter Schafer è Jules Vaughn Storm Reid è Gia Bennett Algee Smith è Chris McKay Jacob Elordi è Nate Jacobs Barbie Ferreira è Kat Hernandez Angus Cloud è Fezco Maude Apatow è Lexi Howard Eric Dane è Cal Jacobs Alexa Demie è Maddy Perez Nika King è Leslie Bennett Sydney Sweeney è Cassie ...

xsjd_Giulia : Ho finito lo speciale e sto piangendo scusatemi ma il secondo speciale è l’episodio più bello di tutti #euphoria - folkhar : adesso posso guardare il secondo speciale di euphoria sono molto felice probabilmente non sarò felice mentre lo gua… - DBenedectus : Leggi la recensione di 'F*uck Anyone Who's Not A Sea Blob', il secondo episodio speciale di 'Euphoria' incentrato s… - Screenweek : Quando inizieranno le riprese della seconda stagione di #Euphoria ? Secondo quanto rivelato dal creatore della seri… - zazoomblog : Euphoria: il secondo episodio speciale stanotte e domani su Sky Atlantic - #Euphoria: #secondo #episodio -