Dayane Mello, fan in lacrime per quel gesto estremo: la vita a rischio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dayane Mello, modella e attualmente concorrente del GF Vip, ha fatto un’importante confessione. Terrore negli occhi dei fan. Dayane Mello, la supermodel che ha conquistato tutto il suo pubblico grazie alla sua bellezza e dolcezza. Questa sera immancabile appuntamento su Canale 5 con “Il Grande Fratello Vip”, Dayane è ancora una tra le concorrenti. Secondo Leggi su youmovies (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., modella e attualmente concorrente del GF Vip, ha fatto un’importante confessione. Terrore negli occhi dei fan., la supermodel che ha conquistato tutto il suo pubblico grazie alla sua bellezza e dolcezza. Questa sera immancabile appuntamento su Canale 5 con “Il Grande Fratello Vip”,è ancora una tra le concorrenti. Secondo

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - GrandeFratello : 'Io non sono perfetta, ma lo sono ai suoi occhi...' ? #GFVIP - pazza_lucida : RT @103puntifelici: Leali N word: squalifica Dosio e Bettarini bestemmia : squalifica Nardi frasi disgustose: squalifica Brosio e Andrea Ze… - ariannannaira_ : RT @103puntifelici: Leali N word: squalifica Dosio e Bettarini bestemmia : squalifica Nardi frasi disgustose: squalifica Brosio e Andrea Ze… - Dayane_mello_ : @jenny4ever3 A Dayane non ha detto mica tanto eh... L ha giudicata sul livello di madre e non ha voluto andare oltr… -