Davos 2021, Xi Jinping: "Multilateralismo e sostenibilità per affrontare sfide globali" (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – "Dobbiamo restare impegnati nello stare al passo coi tempi e non nel rifiutare il cambiamento. Adesso è il momento degli sviluppi più grandi e della maggiori trasformazioni". Così il Presidente cinese Xi Jinping parlando al World Economic Forum di Davos e sottolineando l'importanza della transizione. Xi ha poi sottolineato l'importanza del "Multilateralismo" e la condivisione degli "stessi valori", bisogna "adattarsi ai cambiamenti del mondo e rispondere alle sfide globali". Intervenendo al Forum di Davos, che quest'anno si svolge online, ha sottolineato molte volte che il "Multilateralismo" è necessario e "significa gestire le questioni internazionali attraverso le consultazioni", senza "creare piccoli circoli, intimidire o rifiutare gli altri, creare ...

