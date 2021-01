Crisi | Conte da Mattarella per le dimissioni L’ipotesi di un Governo Conte-Ter

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo un pomeriggio di tensione politica attorno ai destini del, il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha deciso: salirà al mattino del 26 gennaio al Quirinale per dimettersi. Ladunque arriva a un primo formale sbocco istituzionale. Prima ci sarà un passaggio in Consiglio dei ministri, convocato per le 9, quindi il premier andrà dal Presidente della Repubblica, Sergio, per rassegnare lepiù probabile? Un reincarico in vista di un possibile esecutivo “ter”: terzoa guida. Il M5S: “Pronti a fare la nostra parte” I capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, Davide Crippa ed Ettore Licheri, hanno spiegato ...