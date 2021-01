Cavaleri (Ema): "Ritardo dei vaccini fisiologico. AstraZeneca? Valutazione matura. Dialogo su Sputnik" (Di lunedì 25 gennaio 2021) ?Dobbiamo ricordarci che sono tecnologie nuove e si sta lavorando a regime per produrre lotti di vaccino uno dietro l’altro. Così da spedirli e continuare con queste campagne vaccinali così importanti. Quindi è comprensibile e fisiologico che ci siano leggeri ritardi di una o due settimane. Non è auspicabile, ma questa è la realtà dei fatti. Dobbiamo capire come ovviare a questo problema e come avere la possibilità di avere più dosi in futuro?. A parlare è Marco Cavaleri, Responsabile della Strategia per le minacce alla salute e i vaccini presso l’Ema (Agenzia Europea per i Medicinali), ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Sulla Valutazione del vaccino AstraZeneca: ”È matura e quindi in questa settimana il nostro comitato con tutti i paesi membri rappresentati discuterà come ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) ?Dobbiamo ricordarci che sono tecnologie nuove e si sta lavorando a regime per produrre lotti di vaccino uno dietro l’altro. Così da spedirli e continuare con queste campagne vaccinali così importanti. Quindi è comprensibile eche ci siano leggeri ritardi di una o due settimane. Non è auspicabile, ma questa è la realtà dei fatti. Dobbiamo capire come ovviare a questo problema e come avere la possibilità di avere più dosi in futuro?. A parlare è Marco, Responsabile della Strategia per le minacce alla salute e ipresso l’Ema (Agenzia Europea per i Medicinali), ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Sulladel vaccino: ”Èe quindi in questa settimana il nostro comitato con tutti i paesi membri rappresentati discuterà come ...

Sulla valutazione del vaccino AstraZeneca: ”È matura e quindi in questa settimana il nostro comitato con tutti i paesi membri rappresentati discuterà come finalizzare questa procedura”. Cavaleri si di ...

«La valutazione del vaccino AstraZeneca è matura e quindi in questa settimana il nostro comitato con tutti i paesi membri rappresentati discuterà come finalizzare ...

