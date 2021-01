Campania | troppi assembramenti davanti alle scuole | polizia all’ingresso e all’uscita

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 25 gennaio 2021) "In relazionenotizie eimmagini pervenute all'Unità di Crisi, erelative verifiche effettuate, che testimoniano diffuse situazioni di assembramentoagli istituti scolastici, si invitano i sindaci a predisporre mirati servizi di controllo da parte delle Polizie Municipali, in particolare nelle fasi di ingresso e di uscita di alunni e studenti dagli istituti scolastici", è quanto si legge in una nota dalla Regione. L'articolo .