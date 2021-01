Anche la batteria del Samsung Galaxy S10 non convince con Android 11

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Da poco meno di una settimana si parla dei problemi imprevisti riscontrati con ilS10 e con il tanto atteso aggiornamento impostato su11. In tanti, infatti, si sarebbero aspettati una svolta sotto questo punto di vista entro la fine del mese di gennaio. Rilascio, però, che non ci sarà, visto che stamane posso confermarvi quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsisul nostro magazine. Alcune anomalie non preventivabili in fase test hanno provocato rallentamenti imprevisti e ancora da chiarire. Le ultime notizie sulS10 con aggiornamento11 Come stanno evolvendo le cose per gli utenti in possesso di unS10 che non vedono l’ora di provare l’aggiornamento con ...