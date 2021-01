Amadeus non presenta Sanremo 2021 se non tolgono il crocifisso dall’Ariston (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sta circolando in queste ore sul web una notizia falsa che riguarda il Festival di Sanremo 2021 e più nel dettaglio il conduttore Amadeus sulla questione crocifisso. La notizia in questione è emersa un anno fa, quando il presentatore della Rai si accingeva a presentare per la prima volta la kermesse canora ed era stato catapultato nel calderone delle news, includendo anche quelle assolutamente false. La bufala di Amadeus che non presenta Sanremo 2021 se non viene rimosso il crocifisso dall’Ariston Nel dettaglio si parlava della volontà da parte di Amadeus di eliminare i crocifissi dal teatro Ariston, evidenziando come il Festival di Sanremo fosse anche ... Leggi su bufale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sta circolando in queste ore sul web una notizia falsa che riguarda il Festival die più nel dettaglio il conduttoresulla questione. La notizia in questione è emersa un anno fa, quando iltore della Rai si accingeva are per la prima volta la kermesse canora ed era stato catapultato nel calderone delle news, includendo anche quelle assolutamente false. La bufala diche nonse non viene rimosso ilNel dettaglio si parlava della volontà da parte didi eliminare i crocifissi dal teatro Ariston, evidenziando come il Festival difosse anche ...

chetempochefa : 'Io intanto voglio fare i complimenti...Vincenzo! Tu quest'anno non ci devi lasciare! Ho auto un'idea...sai che pot… - Noovyis : (Amadeus non presenta Sanremo 2021 se non tolgono il crocifisso dall’Ariston) Playhitmusic - - zapper_it : @Lorenzo_Farina è difficile che sia una fake news, dato che Amadeus è stato intervistato dal Corriere... forse non… - FirenzeGiorgi : @Silvanella8 Bufala smentita. - RcCamera : @bottari12 Sanremo non l'ho mai guardato nemmeno io. Mi riferivo ad altri programmi condotti da Amadeus -