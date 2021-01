Torino, si aspetta il colpo a centrocampo: ipotesi Gedson Fernandes (Di domenica 24 gennaio 2021) A otto giorni dalla chiusura del calciomercato, i tifosi del Torino attendono risposte dalla società in merito alle trattative in entrata. I granata non hanno ancora ufficializzato alcun acquisto, nonostante i nomi e le idee non manchino al ds Vagnati. Il presidente Urbano Cairo, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Davide Nicola, ha promesso che il Toro si sarebbe mosso in tal senso, per consegnare al neo allenatore i giusti rinforzi per uscire dalla zona retrocessione. Una suggestione arriva in queste ore dall’Inghilterra: Gedson Fernandes potrebbe lasciare il Tottenham, dove fatica a trovare spazio e la cosa non piace né al giocatore né al Benfica, squadra che ne detiene il cartellino. Per il Torino potrebbe essere un’occasione unica. Torino, Gedson ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) A otto giorni dalla chiusura del calciomercato, i tifosi delattendono risposte dalla società in merito alle trattative in entrata. I granata non hanno ancora ufficializzato alcun acquisto, nonostante i nomi e le idee non manchino al ds Vagnati. Il presidente Urbano Cairo, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Davide Nicola, ha promesso che il Toro si sarebbe mosso in tal senso, per consegnare al neo allenatore i giusti rinforzi per uscire dalla zona retrocessione. Una suggestione arriva in queste ore dall’Inghilterra:potrebbe lasciare il Tottenham, dove fatica a trovare spazio e la cosa non piace né al giocatore né al Benfica, squadra che ne detiene il cartellino. Per ilpotrebbe essere un’occasione unica....

