Resident Evil Village | Capcom continua a nascondere il volto di Ethan nelle immagini promozionali

Leggi su eurogamer

(Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo molti episodi passati nei panni di Chris Redfield, Leon Kennedy, Jill Valentine e molti altri, possiamo dire che la serieha un nuovoWinters, il protagonista di7 e del futuro ottavo capitolo, noto come. La frase "il nuovo" ci strappa comunque una risata perché, ad oggi,a non mostrare la faccia didel gioco.7 esono horror in prima persona e, per questo motivo, non è possibile ammirare ildel ...