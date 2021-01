GF Vip | D’Eusanio ufficiale | entrerà nella casa in dolce compagnia

Leggi su solodonna

(Di domenica 24 gennaio 2021) La nuova concorrentedel Grande Fratello Vip venerdì 29 gennaio, ma non sarà da sola. E, non parliamo delladi Walter Zenga, presenza annunciataper un incontro chiarificatore con il figlio Andrea, ma farà il suo ingresso con il suo inseparabile animale piumato. Lo avrebbe inserito come imposizione determinante per il suo ingresso: Aldaal Grande Fratello Vip, come nuova Articolo completo: dal blog SoloDonna