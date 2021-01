Emergenza Covid nel Barese, tutti numeri del 2020: picco di decessi a novembre (+46,4%) (Di domenica 24 gennaio 2021) La Gazzetta ha anche chiesto i dati all'Ufficio anagrafe del Comune di Bari proprio per capire, sebbene circoscrivendo l'indagine al solo capoluogo, quale siano le rilevazioni del sesto bimestre 2020. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 24 gennaio 2021) La Gazzetta ha anche chiesto i dati all'Ufficio anagrafe del Comune di Bari proprio per capire, sebbene circoscrivendo l'indagine al solo capoluogo, quale siano le rilevazioni del sesto bimestre

Agenzia_Ansa : Sono 13.633 i nuovi casi di #Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441… - AngeloTofalo : La #Difesa sta mettendo in atto uno sforzo quotidiano eccezionale per tutelare i cittadini durante questa incredibi… - Unicatt : Aggiornamenti emergenza #Covid19 - Sono online le nuove disposizioni conseguenti all’ordinanza del Ministero della… - NethipEdien2000 : RT @violagiannoli: A Roma ci sono 8mila clochard e 500 posti comunali per l’emergenza freddo. Hotel, spazi, locali sono vuoti, inutilizzati… - bc_emergenza : RT @larenait: A #Verona 97 nuovi casi e due morti da ieri pomeriggio. In Veneto i guariti quasi il doppio dei contagiati. Di seguito i dat… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, 12 positivi su 3.533 test compiuti in scuole del Barese La Gazzetta del Mezzogiorno Emergenza Covid, 12 positivi su 3.533 test compiuti in scuole del Barese

TRIGGIANO - Sono 12 su 3.533 tamponi rapidi, i positivi emersi dagli screening a tappeto effettuati nelle scuole di alcuni comuni del Barese, con la media di 3 ogni mille test. Gli ultimi tre positivi ...

Sudmilano, il problema è ormai evidente: i medici di famiglia sono troppo pochi

Milleottocento pazienti per medico. A questi numeri, decisamente folli, siamo ormai arrivati in molti centri del Sudmilano e del Lodigiano (ma il disagio si allarga a macchia di leopardo in buona part ...

