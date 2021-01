Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021 femminile: Jessie Diggins conserva la vetta dopo Lahti (Di domenica 24 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto terminare le gare femminili della tappa di Lahti della Coppa del Mondo 2020-2021: in Finlandia sono stati messi in palio altri punti validi per la conquista della Sfera di Cristallo, graduatoria nella quale resta in testa la statunitense Jessie Diggins, davanti alla connazionale Rosie Brennan. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo femminile 1 Diggins Jessie USA 1002 2 BRENNAN Rosie USA 835 3 STUPAK Yulia RUS 802 4 SORINA Tatiana RUS 780 5 ANDEON Ebba SWE 763 6 NEPRYAEVA Natalia RUS 727 7 FAEHNDRICH Nadine SUI 515 8 LAMPIC Anamarija SLO 478 9 JOHAUG Therese NOR 456 10 PARMAKOSKI Krista FIN ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Lo sci diha visto terminare le gare femminili della tappa didelladel2020-: in Finlandia sono stati messi in palio altri punti validi per la conquista della Sfera di Cristallo, graduatoria nella quale resta in testa la statunitense, davanti alla connazionale Rosie Brennan.GENERALEDELSCI DIUSA 1002 2 BRENNAN Rosie USA 835 3 STUPAK Yulia RUS 802 4 SORINA Tatiana RUS 780 5 ANDEON Ebba SWE 763 6 NEPRYAEVA Natalia RUS 727 7 FAEHNDRICH Nadine SUI 515 8 LAMPIC Anamarija SLO 478 9 JOHAUG Therese NOR 456 10 PARMAKOSKI Krista FIN ...

