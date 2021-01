Vaccini, furia Conte: “Denunceremo Pfizer e Astrazeneca, loro ritardi inaccettabili” (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei Vaccini anti-Covid sono preoccupanti”. A scriverlo è il Presidente del Coniglio dei ministri Giuseppe Conte. “Dapprima Pfizer-Biontech – prosegue – ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate. Ma ancora più preoccupanti sono le notizie di ieri diffuse da Astrazeneca, il cui vaccino è in attesa di essere presto distribuito anche nell’Unione Europea. Se fosse confermata la riduzione del 60% delle dosi che verranno distribuite nel primo trimestre ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici deianti-Covid sono preoccupanti”. A scriverlo è il Presidente del Coniglio dei ministri Giuseppe. “Dapprima-Biontech – prosegue – ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate. Ma ancora più preoccupanti sono le notizie di ieri diffuse da, il cui vaccino è in attesa di essere presto distribuito anche nell’Unione Europea. Se fosse confermata la riduzione del 60% delle dosi che verranno distribuite nel primo trimestre ...

