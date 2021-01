Traffico Roma del 23-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione in studio Stefano Baiocchi nessuna segnalazione in queste ore sulla rete viaria cittadina momento di tranquillità per ilè indicato un regolare nessun impedimento sul raccordo il consolare altrettanto sulle principali arterie della capitale sempre possibili disagio però sul viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino dove per la lo ricordiamo si transita su carreggiata ridotta tra le Tre Fontane via Isacco Newton in direzione di Fiumicino possibili code anche verso l’Eur tra l’uscita Magliana Vecchia Trastevere via del Cappellaccio sulla linea della metropolitana ricordiamo i lavori alla stazione Spagna stazione che resta chiusa sia in entrata sia in uscita per cui treni transitano senza fermare all’occorrenza l’utenza può utilizzare le stazioni di Barberini o di Flaminio ...