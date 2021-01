Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di sabato 23 gennaio 2021) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty contro, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. I rigori A favore E contro 2020/2021 LA classifica ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. I2020/2021 LA...

