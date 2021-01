Roma | l’esclusione di Dzeko irrita lo spogliatoio Confronto acceso tra Fazio | Pellegrini e Fonseca 

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 gennaio 2021) A Trigoria il clima è pesantissimo, scrive il Corriere dello Sport. E racconta la frattura tra una parte dello, capitanin primis, e l’allenatore, Paulo Fonseca. I rapporti trae Fonseca sono cattivi da agosto, dalla lite post eliminazione con il Siviglia in Europa League. Dopo la sconfitta con lo Spezia in Coppa Italia c’è stata di nuovo bagarre, tanto che adesso il capitano sembra ad un passo dall’addio. Ieri Fonseca ha ufficializzato la mancata convocazione diper la gara di campionato. Il quotidiano sportivo racconta cosa è accaduto martedì, dopo la partita di coppa. “Nel sottopassaggio e negli spogliatoi sono volate parole grosse, prima trae un collaboratore dello staff, poi anche con l’allenatore. Il clima è diventato rovente, qualcuno si è messo in mezzo per ...