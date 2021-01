Pellegrini, capitano e goleador: 'Gruppo unito, quanto serviva una vittoria' (Di sabato 23 gennaio 2021) Una settimana difficile. Per tutta la Roma ma soprattutto per lui, Lorenzo Pellegrini, romanista doc, sceso in campo contro lo Spezia con la fascia di capitano per l'assenza di Edin Dzeko, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 23 gennaio 2021) Una settimana difficile. Per tutta la Roma ma soprattutto per lui, Lorenzo, romanista doc, sceso in campo contro lo Spezia con la fascia diper l'assenza di Edin Dzeko, ...

saulcaia : Per sicurezza, oggi #Fonseca ha fatto solo 3 cambi. Non si sa mai che poi cambi il regolamento. Stesso copione di… - maori816 : RT @CheccoCasano: Oggi era tutti noi in campo, dal primo all’ultimo secondo. Da infortunato, un capitano vero, con un cuore vero, con una t… - sportli26181512 : Pellegrini, capitano e goleador: 'Gruppo unito, quanto serviva una vittoria': Pellegrini, capitano e goleador: 'Gru… - Gazzetta_it : #Pellegrini, capitano e goleador: 'Gruppo unito, quanto serviva una vittoria' #RomaSpezia - OmarPascale91 : RT @marcofab73: @OfficialASRoma @LorePelle7 Daje Lorè!!!! Capitano VERO #Pellegrini #RomaSpezia ???????????? -