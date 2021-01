Napoli, l’addio di Milik è commovente (Di sabato 23 gennaio 2021) Arek Milik è passato ufficialmente al Marsiglia dopo essere stato messo fuori rosa dal Napoli di Aurelio De Laurentiis. L’attaccante polacco, dopo diversi corteggiamenti con Juventus e Roma, si è legato alla compagine francese e disputerà la Ligue 1 nelle prossime stagioni. l’addio di Milik alla casacca azzurra ha commosso diversi tifosi partenopei. Ecco il messaggio, postato sui social, dell’ormai ex centravanti napoletano. Il messaggio di addio di Milik ai tifosi del Napoli Arek Milik ha scelto i social, come spesso ormai capita, per salutare i tifosi del Napoli dopo l’addio ufficiale: “Sono arrivato a Napoli d’estate, era il 2016, più di quattro anni fa. Non dimenticherò mai l’impatto con la città, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Arekè passato ufficialmente al Marsiglia dopo essere stato messo fuori rosa daldi Aurelio De Laurentiis. L’attaccante polacco, dopo diversi corteggiamenti con Juventus e Roma, si è legato alla compagine francese e disputerà la Ligue 1 nelle prossime stagioni.dialla casacca azzurra ha commosso diversi tifosi partenopei. Ecco il messaggio, postato sui social, dell’ormai ex centravanti napoletano. Il messaggio di addio diai tifosi delArekha scelto i social, come spesso ormai capita, per salutare i tifosi deldopoufficiale: “Sono arrivato ad’estate, era il 2016, più di quattro anni fa. Non dimenticherò mai l’impatto con la città, ...

