Mihajlovic: “Tra me e Pirlo sono stato io il migliore. Non andremo a Torino in gita” (Di sabato 23 gennaio 2021) Domani il Bologna sfiderà la Juventus all’Allianz Stadium. Il tecnico, Sinisa Mihajlovic, ha presentato la partita in conferenza stampa. Chi batteva meglio le punizioni tra lei e Pirlo? “Se lo chiedete a me dico io, visti i numeri. Io ho giocato meno partite di lui e abbiamo fatto lo stesso numero di gol in A, anche se uno dei suoi era autorete, ma siccome lui è italiano gli hanno dato gol. Quindi penso di essere stato io migliore“. A Coverciano, quando ha fatto lezione, tra gli alunni c’era Pirlo. Si sarebbe aspettato di vederlo dopo poco su una panchina? “sono contento per lui. Il problema è che lui ora sa tutti i miei segreti quindi domani dovrò cambiare qualcosa perché io sono uno che quando parla sono sincero e non ho la presunzione di essermi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021) Domani il Bologna sfiderà la Juventus all’Allianz Stadium. Il tecnico, Sinisa, ha presentato la partita in conferenza stampa. Chi batteva meglio le punizioni tra lei e? “Se lo chiedete a me dico io, visti i numeri. Io ho giocato meno partite di lui e abbiamo fatto lo stesso numero di gol in A, anche se uno dei suoi era autorete, ma siccome lui è italiano gli hanno dato gol. Quindi penso di essereio“. A Coverciano, quando ha fatto lezione, tra gli alunni c’era. Si sarebbe aspettato di vederlo dopo poco su una panchina? “contento per lui. Il problema è che lui ora sa tutti i miei segreti quindi domani dovrò cambiare qualcosa perché iouno che quando parlasincero e non ho la presunzione di essermi ...

