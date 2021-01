Gilda Ambrosio | superstar di Instagram e stilista di The Attico

Leggi su amica

(Di sabato 23 gennaio 2021), la fondatrice di The(Getty Images) BIOGRAFIAè nata a Napoli il 20 gennaio 1992. Suo padre e sua madre gestiscono una boutique, in quello spazioinizia ad appassionarsi alla moda. Vestire i manichini era il suo gioco preferito. A quattordici anni si iscrive al liceo Artistico “suor Orsola Benincasa” di Napoli, diplomandosi con ottimi voti. Dopo il diploma decide di iscriversi presso l’Istituto Marangoni a Milano, per seguire la sua passione per la moda e per il design. Terminati gli studi, inizia a collaborare per diversi uffici stile.Nel 2014 diventa it-girl per grazia.it, ruolo che ricoprirà fino al 2016 e la lancerà come icona dello streetstyle. Presente a tutte le settimane della moda,è una delle ospiti più ...