Giancarlo Magalli fatto fuori? Trovato il sostituto ai “I Fatti vostri” (Di sabato 23 gennaio 2021) Giancarlo Magalli è stato finora il conduttore più longevo de “I Fatti i vostri“, il popolare programma mattutino di viale Mazzini. Data la sua lunga esperienza, non ci saremmo aspettati che, di punto in bianco, venisse sostituito. In genere, chi si è succeduto, nel corso degli anni, sono state le showgirl che lo hanno spalleggiato. Adriana Volpe, però, è stata al suo fianco per una decina di anni fino a che, a causa di forti divergenze, ha dovuto abbandonare la trasmissione. Oggi, la Volpe si è trasferita a TV8, e, proprio a causa della suddetta querelle, ha addirittura dichiarato di essere pronta a portare sul tavolo degli imputati la sgradevole vicenda. Che cosa ha portato la Rai a questa decisione? Tuttavia, a onor del vero, I Fatti vostri, partorito dalla mente ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 23 gennaio 2021)è stato finora il conduttore più longevo de “I“, il popolare programma mattutino di viale Mazzini. Data la sua lunga esperienza, non ci saremmo aspettati che, di punto in bianco, venisse sostituito. In genere, chi si è succeduto, nel corso degli anni, sono state le showgirl che lo hanno spalleggiato. Adriana Volpe, però, è stata al suo fianco per una decina di anni fino a che, a causa di forti divergenze, ha dovuto abbandonare la trasmissione. Oggi, la Volpe si è trasferita a TV8, e, proprio a causa della suddetta querelle, ha addirittura dichiarato di essere pronta a portare sul tavolo degli imputati la sgradevole vicenda. Che cosa ha portato la Rai a questa decisione? Tuttavia, a onor del vero, I, partorito dalla mente ...

Francescovic17 : Giancarlo Magalli - andrea_cairo : @awanasgh @Monica15382336 @CarloCalenda Se metti regole serie tipo quorum minimo e requisiti per poter votare potre… - andrea_cairo : @CarloCalenda Carlo facciamo girare il link della votazione alle@primarie @lercionotizie @socgaudenti e facciamo eleggere Giancarlo Magalli - UnoFRAtanti : RT @UnoFRAtanti: Mattarella non dovrebbe trascurare l’ipotesi Giancarlo Magalli . - AlbertiFranca : RT @UnoFRAtanti: Mattarella non dovrebbe trascurare l’ipotesi Giancarlo Magalli . -