Classica Comunitat Valenciana 2021 | la startlist e i partecipanti Presenti anche Eolo-Kometa e Bardiani-CSF-Faizanè 

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) Mancano pochissime ore al via ufficiale della nuova stagione ciclistica europea che si aprirà domani, domenica 24 gennaio, con la1969 – Gran Premi Valencia, rientrata in calendario dopo ben sedici anni dalla sua ultima edizione. I corridori dovranno affrontare 150 chilometri tra La Nucia e Valencia per una prima parte di gara impegnativa, caratterizzata dal GPM di seconda categoria del Coll de Rates, e una seconda completamente pianeggiante che prelude ad un finale in volata. Al viadue formazioni azzurre, la-CSF-Faizanè e la, pronta alla sua prima apparizione tra le fila delle Professional. La nuova formazione targata Basso-Contador porterà in terra iberica Alessandro Fancellu, Davide Bais, Edward Ravasi, ...