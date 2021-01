Chi è Rob Cohen | il regista accusato di stupro da Asia Argento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ha diretto molti successi commerciali Rob, oggi 71enne. Ilamericanodi violenza daha iniziato la sua carriera a Hollywood con «Dragon – La storia di Bruce Lee». Nel 1996 ha diretto due film che ottennero una nomination agli Oscar: «Dragonheart» e «Daylight – Trappola nel tunnel» ma il flm campione di incassi fu «Fast and Furious», del 2001, e quello in cui recitò l’attrice italiana, «xXx», del 2002. In tutti e due i titoli il protagonista era Vin Diesel e di entrambi si rifiutò di girare il seguito. Restano i suoi maggiori successi. Negli anni successivi, il titolo più riuscito in termini di botteghino e critiche è «La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone» (2008). Di luiho rivelato: «È la prima volta che parlo ...