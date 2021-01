Calcio Napoli, Osimhen negativo al tampone: ecco quando può tornare (Di sabato 23 gennaio 2021) L’attaccante nigeriano del Calcio Napoli si mette alle spalle il Covid e punta a tornare tra i convocati per una gara in particolare. Dopo oltre 20 giorni Victor Osimhen è risultato negativo al Covid e dunque ora potrà completare il suo percorso di riabilitazione alla spalla infortunata a metà novembre. Ora lo staff medico del Leggi su 2anews (Di sabato 23 gennaio 2021) L’attaccante nigeriano delsi mette alle spalle il Covid e punta atra i convocati per una gara in particolare. Dopo oltre 20 giorni Victorè risultatoal Covid e dunque ora potrà completare il suo percorso di riabilitazione alla spalla infortunata a metà novembre. Ora lo staff medico del

Sport_Mediaset : #Napoli, countdown #Osimhen guarito dal #COVID19: può riprendere ad allenarsi in gruppo. L'attaccante nigeriano è r… - juventusfc : 78' | Calcio di rigore per il Napoli: INSIGNE CALCIA FUORI! La Juve resta avanti!! #JuveNapoli [1-0] #PS5Supercup - SkySport : JUVENTUS – NAPOLI 2-0 Risultato finale ? ? #Ronaldo (64’) ? #Morata (90+5’) ? ?? LA JUVENTUS VINCE LA SUPERCOPPA ITA… - PioliIsOnFire : RT @massimo_macs: Pioli: tanti rigori perché giochiamo un calcio offensivo! Classifica tocchi in area offensiva 1) Atalanta 2) Inter 3) J… - diegocecati : RT @massimo_macs: Pioli: tanti rigori perché giochiamo un calcio offensivo! Classifica tocchi in area offensiva 1) Atalanta 2) Inter 3) J… -