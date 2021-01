Bimba di 18 mesi morta in casa a Como Arrestato compagno madre (Di sabato 23 gennaio 2021) La Bimba era stata trasportata a Bergamo al Papa Giovanni XXIII con l’elisoccorso ma già priva di vita. Il compagno della madre aveva dichiarato che era stato un incidente in casa. Dopo gli accertamenti è finito in carcere. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 23 gennaio 2021) Laera stata trasportata a Bergamo al Papa Giovanni XXIII con l’elisoccorso ma già priva di vita. Ildellaaveva dichiarato che era stato un incidente in. Dopo gli accertamenti è finito in carcere.

