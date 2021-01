Biathlon, Dorothea Wierer: “I due errori nella seconda serie a terra mi sono costati la gara” (Di sabato 23 gennaio 2021) Una prova sottotono di Dorothea Wierer quella della mass start di Anterselva (Italia), sede della Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. L’azzurra ha ottenuto solo un 17° posto e chiaramente le aspettative erano ben altre, soprattutto dopo quanto vedere nella 15 km individuale. L’azzurra ha commesso in totale cinque errori e questo dato evidenzia come non sia stata per lei la miglior giornata al poligono. In particolare, la svolta in negativo sono stati i due bersagli mancati nella seconda serie a terra che hanno fatto sì che la gara diventasse una salita impervia da scalare. Da quel momento, infatti, Wierer è stata costretta a forzare sugli sci stretti nel tentativo di recuperare e di ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Una prova sottotono diquella della mass start di Anterselva (Italia), sede della Coppa del Mondo di2020-2021. L’azzurra ha ottenuto solo un 17° posto e chiaramente le aspettative erano ben altre, soprattutto dopo quanto vedere15 km individuale. L’azzurra ha commesso in totale cinquee questo dato evidenzia come non sia stata per lei la miglior giornata al poligono. In particolare, la svolta in negativostati i due bersagli mancatiche hanno fatto sì che ladiventasse una salita impervia da scalare. Da quel momento, infatti,è stata costretta a forzare sugli sci stretti nel tentativo di recuperare e di ...

OA_Sport : #BIATHLON Wierer si rammarica per i due errori nella seconda serie a terra e guarda a quel che sarà... - wonderDorofan : RT @FondoItalia: Biathlon, Dorothea Wierer: 'Non mi aspettavo i due errori a terra, da li è stata una gara in salita' - AnsaTrentinoAA : Biathlon: Cdm; Simon vince mass start ad Anterselva. Niente da fare per la beniamina locale Dorothea Wierer |#ANSA - FondoItalia : Biathlon, Dorothea Wierer: 'Non mi aspettavo i due errori a terra, da li è stata una gara in salita' - sportli26181512 : Biathlon, mass start femminile ad Anterselva: Wierer 17^, vittoria per Simon: Sabato da dimenticare per Dorothea Wi… -