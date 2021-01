Allegri torna in Serie A: ha dato l’ok ad un club (Di sabato 23 gennaio 2021) La Roma sembra avere già quasi deciso per l'addio di Paulo Fonseca, ma la novità sarebbe nella scelta del suo sostituto. Dopo i classici e inevitabili rumors, sembra che Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, abbia detto di sì all'eventualità di accomodarsi alla guida del club della capitale.Secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport, il futuro di Fonseca è sempre più appeso ad un filo dopo la sconfitta e il caso avvenuto in Coppa Italia contro lo Spezia. E la sua posizione sarebbe ancora più a rischio dopo che Allegri pare aver dato la propria disponibilità a prenderne il posto. Gli altri nomi sarebbero quelli di Sarri e la novità Mazzarri, ma probabilmente solo come traghettatore fino a giugno.caption id="attachment 1080291" align="alignnone" width="1024" Fonseca, getty images/caption ITA Sport ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) La Roma sembra avere già quasi deciso per l'addio di Paulo Fonseca, ma la novità sarebbe nella scelta del suo sostituto. Dopo i classici e inevitabili rumors, sembra che Massimiliano, ex tecnico della Juventus, abbia detto di sì all'eventualità di accomodarsi alla guida deldella capitale.Secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport, il futuro di Fonseca è sempre più appeso ad un filo dopo la sconfitta e il caso avvenuto in Coppa Italia contro lo Spezia. E la sua posizione sarebbe ancora più a rischio dopo chepare averla propria disponibilità a prenderne il posto. Gli altri nomi sarebbero quelli di Sarri e la novità Mazzarri, ma probabilmente solo come traghettatore fino a giugno.caption id="attachment 1080291" align="alignnone" width="1024" Fonseca, getty images/caption ITA Sport ...

