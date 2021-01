12 fenomeni naturali | uno per mese | da vedere almeno una volta nella vita

Leggi su vanityfair

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ci impressioniamo davanti alle imponenti costruzioni dell’uomo nel mondo: le Piramidi in Egitto, il Taj Mahal in India, il Colosseo a Roma, i grattacieli di New York e Notre Dame a Parigi e ancora e ancora… ma Madre Natura è ancora più potente. Le sue creazioni, i suoi misteri, le sue dimensioni ci lasciano a bocca aperta come poche altre cose al mondo. Non solo perché la Natura ha il potere di farci stare bene, ma soprattutto perché ci fa stare meglio – pensiamo a quante volte diciamo che vogliamo fare una passeggiata al mare o in montagna, o vogliamo trascorrere una giornata nei boschi o a bordo di un lago per aiutarci a mettere ordine nelle nostre idee, a trovare una soluzione a un problema o anche per trovare ispirazione.