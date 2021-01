Weah: “Scudetto al Milan? Non so, ma nessuna sorpresa nel vederlo primo. Anche Maldini ha i suoi meriti” (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’attuale presidente della Liberia ed ex bandiera rossonera ai tempi d’oro, nonché unico calciatore africano a vincere un pallone d’oro George Weah, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport, augurandosi che il campionato lo vinca si il migliore senza meravigliarsi che al comando vi si trovi il Milan: “E perche? dovrebbe? Stiamo parlando del Milan, mica di una squadra qualsiasi. Momento di difficoltà? Si?, ma da diversi mesi ha iniziato un progetto preciso, brillante, concreto. Dovevano ritrovarsi e lo stanno facendo, perche? la cultura della vittoria fa parte del Dna rossonero. Ecco perche? non sono affatto sorpreso“. Sui meriti di Paolo Maldini sulla rinascita del Milan: “Enormi. Paolo è un uomo umile, un gran capitano e un ottimo amico. Può darsi che sia di parte ma ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’attuale presidente della Liberia ed ex bandiera rossonera ai tempi d’oro, nonché unico calciatore africano a vincere un pallone d’oro George, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport, augurandosi che il campionato lo vinca si il migliore senza meravigliarsi che al comando vi si trovi il: “E perche? dovrebbe? Stiamo parlando del, mica di una squadra qualsiasi. Momento di difficoltà? Si?, ma da diversi mesi ha iniziato un progetto preciso, brillante, concreto. Dovevano ritrovarsi e lo stanno facendo, perche? la cultura della vittoria fa parte del Dna rossonero. Ecco perche? non sono affatto sorpreso“. Suidi Paolosulla rinascita del: “Enormi. Paolo è un uomo umile, un gran capitano e un ottimo amico. Può darsi che sia di parte ma ...

