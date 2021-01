Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2021 ore 09:15 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Viabilità DEL 22 GENNAIO 2021 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA; PERMANGONO DISAGI SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN ENTRATA; SULLA FLAMINIA TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO; INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 gennaio 2021)DEL 22 GENNAIOORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LASUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA; PERMANGONO DISAGI SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN ENTRATA; SULLA FLAMINIA TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO; INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO ...

