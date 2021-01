Snowboard | Slopestyle Laax 2021 | Niklas Mattsson trionfa tra gli uomini | Jamie Anderson domina tra le donne

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Si è da poco conclusa la prova di Coppa del Mondodispecialitàdi(Svizzera). Tra glisi è imposto lo svedese, il quale ha strappato per un soffio il pass per la finale, ma all’atto conclusivo è riuscito a lasciarsi tutti alle spalle realizzando un punteggio di 84.28. Secondo posto per il tedesco Leon Vockensperger (78.90) e terzo per il norvegese Marcus Kleveland (78.30). Tra lela statunitense, due volte oro olimpico di specialità, con un punteggio di 84.35. Secondo posto per l’enfant prodige neozelandese e campionessa del Mondo in carica Zoi Sadowski-Synnott, la quale si è fermata a 82.96. Sale sul gradino più basso ...