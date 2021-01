Selvaggia Lucarelli a La7: “Di Mes so ciò che ho sentito dire”. Però ne parla per attaccare Fontana (Di venerdì 22 gennaio 2021) A Piazza Pulita di parla di Mes. E Selvaggia Lucarelli ne approfitta per attaccare Fontana in diretta su La7. Ma, non prima di aver esordito – e questo è parte dell’incredibile performance tv – con un poco rassicurante: «So solo ciò che ho sentito dire… Non ho l’autorevolezza per parlarne». Salvo poi discettarci su per polemizzare su Fontana e sentenziare sulla gestione della sanità in Lombardia. Alla faccia dell’opinionismo. Il commento di Selvaggia Lucarelli di ieri sera a Piazza Pulita non differisce dal solito intervento al vetriolo a cui ha abituato spettatori e follower, se non per il fatto di buttare fango sulla Lombardia e sull’amministrazione leghista. E neppure con argomenti ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) A Piazza Pulita didi Mes. Ene approfitta perintta su La7. Ma, non prima di aver esordito – e questo è parte dell’incredibile performance tv – con un poco rassicurante: «So solo ciò che ho… Non ho l’autorevolezza perrne». Salvo poi discettarci su per polemizzare sue sentenziare sulla gestione della sanità in Lombardia. Alla faccia dell’opinionismo. Il commento didi ieri sera a Piazza Pulita non differisce dal solito intervento al vetriolo a cui ha abituato spettatori e follower, se non per il fatto di buttare fango sulla Lombardia e sull’amministrazione leghista. E neppure con argomenti ...

