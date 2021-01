Sci, grave infortunio alla gamba per Alessandro Pizio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si è conclusa sulle nevi di Pozza di Fassa la stagione invernale di Alessandro Pizio. Il 20enne di Bergamo è infatti caduto nel corso di un allenamento con la nazionale di Coppa Europa procurandosi una frattura esposta biossea alla tibia. A podio nello slalom speciale Fis di Bardonecchia, il carabiniere orobico è impattato duramente con il fondo della pista “Aloch” subendo anche la rottura degli sci. Il giovane cresciuto fra le fila dello Sci Club Radici Group è stato trasportato all’ospedale di Trento dove è stato prontamente operato. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si è conclusa sulle nevi di Pozza di Fassa la stagione invernale di. Il 20enne di Bergamo è infatti caduto nel corso di un allenamento con la nazionale di Coppa Europa procurandosi una frattura esposta biosseatibia. A podio nello slalom speciale Fis di Bardonecchia, il carabiniere orobico è impattato duramente con il fondo della pista “Aloch” subendo anche la rottura degli sci. Il giovane cresciuto fra le fila dello Sci Club Radici Group è stato trasportato all’ospedale di Trento dove è stato prontamente operato. L'articolo BergamoNews.

