Roma-Spezia, “lite Dzeko-collaboratore di Fonseca, sarà escluso” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nervi tesissimi in casa giallorossa dopo Roma-Spezia di Coppa Italia e con la stessa gara che verrà giocata in campionato. La situazione. Da Trigoria si parla di una lite nello spogliatoio della Roma. L’episodio avrebbe fatto seguito alla brutta sconfitta subita in Coppa Italia per mano dello Spezia agli ottavi di finale della competizione. Un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nervi tesissimi in casa giallorossa dopodi Coppa Italia e con la stessa gara che verrà giocata in campionato. La situazione. Da Trigoria si parla di unanello spogliatoio della. L’episodio avrebbe fatto seguito alla brutta sconfitta subita in Coppa Italia per mano delloagli ottavi di finale della competizione. Un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CB_Ignoranza : Regali di Natale in ritardo all’AS Roma ?? #Roma #Spezia #RomaSpezia #CoppaItalia - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - pisto_gol : Dopo la gaffe-Diawara, che è costata lo 0:3 a tavolino, e -1 in classifica, le 6 sostituzioni contro lo Spezia. Dif… - ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Conosciamo il valore della Roma ma penseremo a fare il nostro gioco...' - - DANIELEMOSCATO7 : @acspezia Voi dello Spezia siete dei maledetti infami, ci avete battuti in due partite di coppa italia, la Roma ne… -