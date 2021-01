Roma, arriva la colazione a casa grazie a Cus Cus (Di venerdì 22 gennaio 2021) “LA SFORNIAMO ALLE 10:00”: arriva LA colazione DI CUS CUS Il sabato mattina ha un nuovo sapore con la brioche col tuppo appena sfornata della chef Simona Iacono Proseguono le novità di Cus Cus, il locale ideato dalla chef titolare Simona Iacono, situato nel quartiere Romano di Piazza Bologna. A cinque anni dall’apertura e durante il periodo di lockdown, Simona non ha mai smesso di pensare a nuove proposte e soluzioni per tutti gli appassionati di sapori siciliani. E così, vista la situazione attuale, Cus Cus lancia un nuovo appuntamento: La sforniamo alle 10:00! Ogni sabato vengono sfornate le profumate e sofficissime brioche col tuppo farcite con crema al mascarpone e cialda al cioccolato fondente da ritirare al locale o da ricevere comodamente a casa per una colazione dal sapore tutto ... Leggi su funweek (Di venerdì 22 gennaio 2021) “LA SFORNIAMO ALLE 10:00”:LADI CUS CUS Il sabato mattina ha un nuovo sapore con la brioche col tuppo appena sfornata della chef Simona Iacono Proseguono le novità di Cus Cus, il locale ideato dalla chef titolare Simona Iacono, situato nel quartiereno di Piazza Bologna. A cinque anni dall’apertura e durante il periodo di lockdown, Simona non ha mai smesso di pensare a nuove proposte e soluzioni per tutti gli appassionati di sapori siciliani. E così, vista la situazione attuale, Cus Cus lancia un nuovo appuntamento: La sforniamo alle 10:00! Ogni sabato vengono sfornate le profumate e sofficissime brioche col tuppo farcite con crema al mascarpone e cialda al cioccolato fondente da ritirare al locale o da ricevere comodamente aper unadal sapore tutto ...

fattoquotidiano : 'MASSACRATO DI BOTTE' La richiesta in Corte d’Assise d’Appello, a Roma, arriva dal pg Roberto Cavallone [LEGGI] - siamo_la_Roma : ? Arriva l'ufficialità ???? Dopo la sentenza del Giudice Sportivo ?? 3-0 a tavolino dello #Spezia in #CoppaItalia… - spizzico78 : @Sardanapalooo @OfficialASRoma Ma quando ...? Ha 34 anni e segna 10 reti l’anno ancora con sta roba stai ..? Il cal… - giorgeliot : a letto tardi ieri sera, sveglia presto stamattina per correre a Roma a vedere case, arriviamo nell'appartamento 'd… - GiordanoGiusti : Diciamo una cosa: l'alibi del cosiddetto @ambienteromano pazzoide non regge, la Roma arriva al derby in fiducia con… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma arriva Test chiave per la Roma: al "Tre Fontane" arriva il Sassuolo Corriere dello Sport Roma, arriva la colazione a casa grazie a Cus Cus

Proseguono le novità di Cus Cus, il locale ideato dalla chef titolare Simona Iacono, situato nel quartiere romano di Piazza Bologna. A cinque anni dall’apertura e durante il periodo di lockdown, ...

Veltroni, Racconto Sami Modiano, testimone d'amore

WALTER VELTRONI, TANA LIBERA TUTTI. SAMI MODIANO, IL BAMBINO CHE TORNO' DA AUSCHWITZ" (Feltrinelli, pp.160, 13 euro). "E' tutta la vita che mi preparo per questo libro": non ci si mette molto a capire ...

Proseguono le novità di Cus Cus, il locale ideato dalla chef titolare Simona Iacono, situato nel quartiere romano di Piazza Bologna. A cinque anni dall’apertura e durante il periodo di lockdown, ...WALTER VELTRONI, TANA LIBERA TUTTI. SAMI MODIANO, IL BAMBINO CHE TORNO' DA AUSCHWITZ" (Feltrinelli, pp.160, 13 euro). "E' tutta la vita che mi preparo per questo libro": non ci si mette molto a capire ...