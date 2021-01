Restrizioni covid Dpcm 14 gennaio: è possibile spostarsi nelle seconde case fuori regione? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gentile redazione, sono residente in Lombardia e possiedo una seconda casa a Bologna, Emilia-Romagna. Dal momento in cui le Restrizioni covid del nuovo Dpcm del 14 gennaio 2021 vietano gli spostamenti fuori regione mi chiedevo se fosse possibile, per chi come me ha una seconda casa oltre i confini regionali, raggiungerla con la mia famiglia durante il weekend. Grazie molte, A.L. Risposta Buongiorno, in redazione ci sono pervenute molte domande riguardo, soprattutto, gli spostamenti consentiti e non. Le Restrizioni disposte dal nuovo Dpcm del 14 gennaio 2021, in combinazione con le ordinanze del Ministro della salute per la suddivisione dell’Italia in fasce di rischio, stabiliscono il divieto di uscire dai confini ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gentile redazione, sono residente in Lombardia e possiedo una seconda casa a Bologna, Emilia-Romagna. Dal momento in cui ledel nuovodel 142021 vietano gli spostamentimi chiedevo se fosse, per chi come me ha una seconda casa oltre i confini regionali, raggiungerla con la mia famiglia durante il weekend. Grazie molte, A.L. Risposta Buongiorno, in redazione ci sono pervenute molte domande riguardo, soprattutto, gli spostamenti consentiti e non. Ledisposte dal nuovodel 142021, in combinazione con le ordinanze del Ministro della salute per la suddivisione dell’Italia in fasce di rischio, stabiliscono il divieto di uscire dai confini ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Michel: 'Convinti di mantenere aperte frontiere per mercato interno'. 'Restrizioni per spostamenti non ess… - matteosalvinimi : Videoconferenza con i governatori della Lega per fare il punto sulla situazione politica e sanitaria: insufficienza… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, #Michel: 'Convinti di mantenere aperte frontiere per mercato interno'. 'Restrizioni per spostamenti non essenzial… - il_piccolo : Dalle seconde case al ricongiungimento con il partner: domande e risposte sulle nuove restrizioni anti-Covid - Erika9716 : Ulteriori restrizioni e siamo in costante calo? Materialmente non abbiamo numeri di una zona rossa, con province ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Restrizioni covid Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: attesi cambi di colore delle Regioni, Iss: “Indice Rt sotto 1, fase delicata della pandemia” Fanpage.it Orsenigo: “Fontana e Moratti spieghino subito la questione dei dati sul Covid”

“Da una settimana Lombardia è blindata in zona rossa, la causa sarebbero i conti sbagliati fatti da Regione – così ha commentato a caldo Angelo Orsenigo su Facebook – Sembra uno scherzo che anticipa i ...

Fondazione Beyeler: oltre 290'000 visitatori nonostante pandemia

La Fondazione Beyeler di Riehen (BS) ha registrato nel 2020 un afflusso di 291'604 visitatori, un dato nettamente in calo rispetto ai 437'000 del 2019, a causa della pandemia di coronavirus. Il progra ...

“Da una settimana Lombardia è blindata in zona rossa, la causa sarebbero i conti sbagliati fatti da Regione – così ha commentato a caldo Angelo Orsenigo su Facebook – Sembra uno scherzo che anticipa i ...La Fondazione Beyeler di Riehen (BS) ha registrato nel 2020 un afflusso di 291'604 visitatori, un dato nettamente in calo rispetto ai 437'000 del 2019, a causa della pandemia di coronavirus. Il progra ...