Nordafricano segue una studentessa fino a casa e l’aggredisce a pugni in faccia per rapinarla

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 gennaio 2021)una, la prende aine prova a: lei resiste. Al ladronon resta che fuggire… Dunque, l’ha seguita fin sotto. Pedinata a distanza ravvicinata per le vie di Firenze, senza nemmeno impegnarsi per occultare le pessime intenzioni che aveva. La ragazza, una26enne, si accorge infatti quasi subito che quell’uomo, descritto come un, le sta col fiato sul collo passo dopo passo.le sue orme, ogni svolta. Così lei aumenta l’andatura. Entra nell’androne del palazzo in Viale Redi. Scappando di corsa per le scale. Poi comincia a correre verso il pianerottolo. Tenta disperatamente di tirare fuori il ...