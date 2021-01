Nomine Asl Lazio, Zingaretti e D'Amato indagati con altre sette persone. Ipotesi abuso d'ufficio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e l'assessore alla sanità Alessio D'Amato sono indagati dalla Procura di Roma in reLazione alla vicenda delle Nomine nelle Asl regional i, avvenute ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il presidente della regioneNicolae l'assessore alla sanità Alessio D'sonodalla Procura di Roma in rene alla vicenda dellenelle Asl regional i, avvenute ...

Giorgiolaporta : #Zingaretti indagato per le nomine asl. Vedremo se i tg apriranno con lo stesso clamore dell’indagine su Fontana e… - fattoquotidiano : Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il suo assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, sono indagat… - LegaSalvini : GROSSI GUAI PER IL PD. NOMINE ASL, INDAGATO ZINGARETTI. PROROGA INDAGINI - Ernesto29296958 : RT @LegaSalvini: GROSSI GUAI PER IL PD. NOMINE ASL, INDAGATO ZINGARETTI. PROROGA INDAGINI - Giorgiolaporta : RT @Giorgiolaporta: #Zingaretti indagato per le nomine asl. Vedremo se i tg apriranno con lo stesso clamore dell’indagine su Fontana e se i… -