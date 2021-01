'Ndrangheta: Tajani, 'preoccupa coincidenza no Udc a governo e inchiesta' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Sono un garantista e fino a che non c'è la dimostrazione delle accuse che muovono i pm, per me Lorenzo è innocente. Per come lo conosco è estraneo a tutta questa vicenda. Mi colpisce un fatto: l'Udc vota no al governo Conte e dopo due giorni arriva l'avviso di garanzia a Cesa. Mi preoccupa questa coincidenza temporale". Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in un'intervista a 'Il Messaggero'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Sono un garantista e fino a che non c'è la dimostrazione delle accuse che muovono i pm, per me Lorenzo è innocente. Per come lo conosco è estraneo a tutta questa vicenda. Mi colpisce un fatto: l'Udc vota no alConte e dopo due giorni arriva l'avviso di garanzia a Cesa. Miquestatemporale". Lo dice Antonio, vicepresidente di Forza Italia, in un'intervista a 'Il Messaggero'.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Sono un garantista e fino a che non c'è la dimostrazione delle accuse che muovono i pm, per me Lorenzo è innocente. Per come lo conosco è estraneo a tutta questa vicenda.

Governo, il caso Cesa rallenta il dialogo tra Conte e l’Udc

La ‘bomba’ Udc piomba sulle trattative di governo a un passo dalla chiusura. Per Giuseppe Conte la partita sembrava chiusa, con la fase due del piano già impostata: entro lunedì sarebbe dovuto avvenir ...

La 'bomba' Udc piomba sulle trattative di governo a un passo dalla chiusura. Per Giuseppe Conte la partita sembrava chiusa, con la fase due del piano già impostata: entro lunedì sarebbe dovuto avvenir ...