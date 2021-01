Lombardia: “Nessuna rettifica Rt, solo aggiornamento: c’era anomalia in algoritmo ISS” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Nessuna richiesta di rettifica, ma un necessario aggiornamento di un ‘campo del tracciato’, tracciato che quotidianamente viene inviato all’Istituto Superiore di Sanità”. La Lombardia ha voluto precisare che non ci sarebbero degli errori imputabili alla regione nella vicenda che ha portato per una settimana in zona rossa tutto il territorio, ma un’anomalia nell’algoritmo dell’ISS: “Azione, condivisa con l’Istituto Superiore di Sanità, resasi necessaria a fronte di un’anomalia dell’algoritmo utilizzato dall’Iss per l’estrazione dei dati per il calcolo dell’Rt, segnalata dagli uffici dell’assessorato al Welfare della Regione e condivisa con Roma”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) “richiesta di, ma un necessariodi un ‘campo del tracciato’, tracciato che quotidianamente viene inviato all’Istituto Superiore di Sanità”. Laha voluto precisare che non ci sarebbero degli errori imputabili alla regione nella vicenda che ha portato per una settimana in zona rossa tutto il territorio, ma un’nell’dell’ISS: “Azione, condivisa con l’Istituto Superiore di Sanità, resasi necessaria a fronte di un’dell’utilizzato dall’Iss per l’estrazione dei dati per il calcolo dell’Rt, segnalata dagli uffici dell’assessorato al Welfare della Regione e condivisa con Roma”. SportFace.

