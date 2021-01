L'Iss sbugiarda Fontana: 'La Lombardia ha modificato il numero dei pazienti sintomatici' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Chi calunnia la Lombardia? A occhi e croce Fontana e non 'Roma', come il presidente Lombardo leghista ha detto, facendo riecheggiare sapori indipendentisti. "In base all'ultimo monitoraggio, la ... Leggi su globalist (Di venerdì 22 gennaio 2021) Chi calunnia la? A occhi e crocee non 'Roma', come il presidente Lombardo leghista ha detto, facendo riecheggiare sapori indipendentisti. "In base all'ultimo monitoraggio, la ...

Le reazioni. “La Lombardia è finita in zona rossa sulla base dei dati inviati dalla Regione alla Cabina di Regia la settimana scorsa. Il 20 gennaio, un giorno dopo aver presentato il ricorso al Tar, l ...

L'Iss sbugiarda Fontana: "La Lombardia ha modificato il numero dei pazienti sintomatici"

