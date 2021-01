Johnson: “La variante inglese del Covid è più letale, oltre che più virulento” (Di venerdì 22 gennaio 2021) La variante inglese del coronavirus emersa nel Regno Unito potrebbe essere più mortale, oltre che più virulenta. Lo ha affermato il primo ministro Boris Johnson. I dati sono stati valutati dagli scienziati del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, che ha informato il governo. E anche se le prove rimangono in una fase preliminare – scrive la BBC – gli studi hanno già dimostrato che può diffondersi più facilmente rispetto ad altre versioni del virus. La nuova variante è stata rilevata per la prima volta nel Kent a settembre. Da allora è diventata la versione dominante del virus in Inghilterra e Irlanda del Nord e si è diffusa in più di 50 altri paesi. Johnson ha detto che “oltre a diffondersi più rapidamente, ora sembra anche che ci siano alcune ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ladel coronavirus emersa nel Regno Unito potrebbe essere più mortale,che più virulenta. Lo ha affermato il primo ministro Boris. I dati sono stati valutati dagli scienziati del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, che ha informato il governo. E anche se le prove rimangono in una fase preliminare – scrive la BBC – gli studi hanno già dimostrato che può diffondersi più facilmente rispetto ad altre versioni del virus. La nuovaè stata rilevata per la prima volta nel Kent a settembre. Da allora è diventata la versione dominante del virus in Inghilterra e Irlanda del Nord e si è diffusa in più di 50 altri paesi.ha detto che “a diffondersi più rapidamente, ora sembra anche che ci siano alcune ...

