Jankto piace in Bundesliga | due club sul calciatore della Sampdoria

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Jakub, centrocampista, è finito sui taccuini di molte squadre europee: nelle ultime ore si registra un interesse anche inLaprosegue la sua preparazione in vista dell’insidiosa trasferta di Parma, ma con un occhio sempre ben aperto verso il calciomercato. Nelle ultime ore si è registrato un nuovo interesse per Jakub, dopo quello del Trabzonspor.anche inil centrocampista ceco, soprattutto a Union Berlino e Wolsburg, che hanno puntato il classe ’96 per giugno: difficile che il patron Massimo Ferrero possa privarsene già in questa sessione, ma le sirene tedesche si fanno insistenti, eriflette. Leggi su Calcionews24.com