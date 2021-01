Grosseto: cade in piscina, muore bimba di 8 anni (Di venerdì 22 gennaio 2021) cade in piscina e muore ad appena 8 anni: tragedia choc questa mattina in provincia di Grosseto. Ecco la ricostruzione dei fatti. Dramma terribile in provincia di Grosseto: una bambina di 8 anni è morta dopo essere caduta in una piscina. Lo riporta l’ANSA. L’incidente è avvenuto in mattinata nel comune di Capalbio, in località L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021)inad appena 8: tragedia choc questa mattina in provincia di. Ecco la ricostruzione dei fatti. Dramma terribile in provincia di: una bambina di 8è morta dopo essere caduta in una. Lo riporta l’ANSA. L’incidente è avvenuto in mattinata nel comune di Capalbio, in località L'articolo proviene da Inews.it.

